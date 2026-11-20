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मेला ककोड़ा की बदायूं से दूरी करीब 30 किलोमीटर है। इसे देखते हुए परिवहन निगम की ओर से बदायूं से मेला तक जाने के लिए 42 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं को मेला तक आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए बसों का संचालन 20 से 25 नवंबर तक किया जाएगा।वहीं प्राइवेट बस यूनियन के अध्यक्ष ओमकार सिंह ने बताया कि अभी मेला का किराया निर्धारित नहीं किया गया है। 22 नवंबर को बैठक बुलाई जाएगी, उसमें किराया निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट बस का किराया रोडवेज बस से कम ही रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके।एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी।कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए 16 मजिस्ट्रेट नामितबदायूं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 24 नवंबर को होगा। इसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने श्रद्धालुओं के सकुशल स्नान के लिए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट/उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा को निर्देश दिए हैं कि स्नान के दौरान कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाने पाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक करें। ड्यूटी पर लगाए गोताखोरों, नाविकों एवं पीएसी प्लाटून के आरक्षियों की ड्यूटी पर सतर्कता एवं मुस्तैदी से तैनाती कराएं।बता दें कि कछला गंगा घाट सहित अटैना घाट, सकर्रा घाट, मालपुर ततेरा घाट, नगला वरन जामनी, कुंवरपुर चांदपुर घाट, भुण्डी, बेला डांडी, नगरिया खनु, नौनीटिकन्ना, हजरतपुर पुल के नीचे रामगंगा घाट, मुड़ा पुख्ता तथा चितरी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। संवाद