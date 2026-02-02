Budaun News: अपने ही ट्रैक्टर से गिरे किसान की पहिये से कुचलकर मौत

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गुडरिया निवासी भूरे (55 वर्ष) पुत्र रोहन सिंह मंगलवार को दिनभर अपने खेत में जोताई कर शाम लगभग 7:00 बजे घर लौट रहे थे। बताते हैं कि गांव के पास ही सड़क पर अचानक सामने एक सांड़ आ गया। उससे बचने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सांड़ से जा टकराया।टक्कर में भूरे ट्रैक्टर से उछलकर नीचे आ गिरे। पहिये के नीचे आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर थाना जरीफनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।ग्रामीणों ने बताया कि मृतक भूरे के चार बेटियां और दो बेटे हैं। चार बेटियों में से दो बेटियों की शादी कर चुके हैं, जबकि दो बेटियां और दोनों बेटे अभी अविवाहित हैं। मृतक की पत्नी विद्यावती समेत परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, उनके नाम लगभग सात बीघा जमीन है। वह खेती से ही अपने परिवार का पालन-पोषण किया करते थे।सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम कराके किसान का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी कोई तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है।भैंस के पड्डे की टक्कर से ग्रामीण की मौतआसफपुर। थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के ग्राम गंगागढ़ में दौड़ते आ रहे भैंस के एक पड्डे (कटरे) की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। गंगागढ़ निवासी साहब सिंह (55) मंगलवार शाम गांव के रोड पर निकल रहे थे। इसी दौरान भागते हुए आए एक भैंस के पड्डे ने उन्हें टक्कर मार दी। बीमार चल रहे साहब सिंह अचानक लगी टक्कर से गिर गए। परिवार वालों ने उनको निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया, जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। संवाद