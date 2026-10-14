बदायूं में हादसा: सांड़ से टकराया ट्रैक्टर, सड़क पर गिरे किसान की पहिये से कुचलकर मौत

बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव गुड़रिया में मंगलवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत की जोताई कर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक एक सांड़ से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गए और पहिये के नीचे आने से मौके पर मौत हो गई।

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गुड़रिया निवासी भूरे (55 वर्ष) मंगलवार को दिनभर अपने खेत में जोताई कर शाम को लगभग 7:00 बजे घर लौट रहे थे। बताते हैं कि गांव के पास ही सड़क पर अचानक सामने सांड़ आ गया। उससे बचने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सांड़ से टक्कर हो गई। इससे भूरे ट्रैक्टर से उछलकर नीचे आ गिरे। वह पहिये के नीचे आ गए। घटना की सूचना पर थाना जरीफनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम को भेजा।ग्रामीणों ने बताया कि भूरे के चार बेटियां और दो बेटे हैं। चार बेटियों में से दो बेटियों की शादी कर चुके हैं, जबकि दो बेटियां और दोनों बेटे अभी अविवाहित हैं। परिजनों ने बताया कि भूरे के नाम लगभग सात बीघा जमीन है और वह खेती से ही अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद किसान का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी कोई तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है।