Budaun News: पारिवारिक उलझन में फंदे से लटककर दी जान

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बदायूं। मुजरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुर में मंगलवार को पन्नालाल (47) ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि पन्नालाल कुछ दिन पूर्व बेटे और पुत्रवधू के बीच संबंध विच्छेद होने से आहत थे। सूचना पर मुजरिया पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से इंकार कर दिया है। इसके शव उन्हें सौंप दिया गया। संवाद