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Budaun News: बिजली का तार टूटकर किसान के ऊपर गिरा, मौत

Mon, 19 Oct 2026 12:31 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Mon, 19 Oct 2026 12:31 AM IST
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Electric wire snaps and falls on farmer; he dies.
किसान की मौत के बाद गांव में जानकारी करती पुलिस व गांव में मौजूद भीड़। संवाद
उसहैत। गांव नौगवां नसीर नगर में रविवार दोपहर खेत पर लगे ट्यूबवेल पर काम कर रहे 55 वर्षीय किसान रामनिवास पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली के तार को खंभे से जोड़ने में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम कराया।
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गांव निवासी सुरजीत ने बताया कि रामनिवास रविवार दोपहर करीब एक बजे गांव के पास अपने खेत पर लगे ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। इसी दौरान ट्यूबवेल के पास बिजली का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले ही तार लाइनमैन से जुड़वाया गया था। लेकिन तार को ठीक से नहीं जोड़ा गया। इससे वह गिर गया। इसके लिए लाइनमैन को सात हजार रुपये देने का भी आरोप लगाया। अधिशासी अभियंता नागेंद्र सिंह ने लाइनमैन पर सात हजार रुपये लेने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि रामनिवास खुद बिजली के तार को ठीक कर रहे थे, तभी करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इधर, सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि शव का पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। परिजन की ओर से अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
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