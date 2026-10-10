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Budaun News: जिला स्तरीय हॉकी ट्रायल संपन्न, 15 खिलाड़ी चयनित

Sat, 10 Oct 2026 01:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 10 Oct 2026 01:45 AM IST
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District-level hockey trials concluded; 15 players selected.
बदायूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के ट्रायल में जिले की 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जिला कीड़ा अधिकारी अमित रिछारिया ने बताया कि खेल कौशल, फिटनेस और मैदान पर प्रदर्शन को परखने के आधार पर 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह सभी खिलाड़ी मंडल स्तरीय ट्रायल में भाग लेंगे। मंडल स्तरीय ट्रायल में चयन के बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में मंडल की टीम खेलेंगे। खिलाड़ियों में बीना, कोमल, खुशी, नगीना, खुशी, सारिका, लवली, शबाना, रिया, पलक, आशू, साहिबा, कमलेश, गौरी और रितिका शामिल हैं। टीम के मैनेजर सैय्यद आबिद अली (हॉकी प्रशिक्षक) होंगे। संवाद
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