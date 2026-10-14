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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Dispute over plot access path; case registered against 18 people.

Budaun News: प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद, 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 01:44 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:44 AM IST
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Dispute over plot access path; case registered against 18 people.
बदायूं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव बसौलिया में प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। प्लॉट मालिक राजा ने गांव के 18 लोगों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है।
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गांव बसौलिया निवासी राजा की ओर दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार, गांव में ही उनका प्लॉट है। आरोप है कि 10 और 11 अक्तूबर को प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान वाजिद, हामिद, सद्दाम, नौसे, जाहिद, मुजाहिद, आविद, सद्दन, जमील, बाबर, तय्यूब उर्फ भूरे, सगीर, जहीर, सादिक उर्फ सदू, खालिद, रहूफ, मुन्ने और बन्ने ने उसके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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