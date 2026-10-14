Budaun News: प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद, 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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गांव बसौलिया निवासी राजा की ओर दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार, गांव में ही उनका प्लॉट है। आरोप है कि 10 और 11 अक्तूबर को प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान वाजिद, हामिद, सद्दाम, नौसे, जाहिद, मुजाहिद, आविद, सद्दन, जमील, बाबर, तय्यूब उर्फ भूरे, सगीर, जहीर, सादिक उर्फ सदू, खालिद, रहूफ, मुन्ने और बन्ने ने उसके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।

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बदायूं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव बसौलिया में प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। प्लॉट मालिक राजा ने गांव के 18 लोगों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है।