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बदायूं। वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस ने वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू कर दिया है। मंगलवार को दातागंज विधानसभा के ग्राम बेलाडांडी में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत ग्राम चौपाल लगाई गई। चौपाल में आधा दर्जन वोट रक्षकों की नियुक्ति की गई। उन्हें एक हफ्ते में वोटर लिस्ट का सत्यापन, कटे वैध वोटों को फिर से बनवाने और 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के फार्म-6 भरवाने की जिम्मेदारी दी गई। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा के दबाव में कटे वोट जुड़वाए जाएंगे और अवैध वोट हटवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी। चौपाल में कुंवर पाल सिंह, बिजनेश यादव, मुनेंद्र यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। संवाद