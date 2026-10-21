बदायूं: जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में घिरी महिला अस्पताल की वार्ड आया, जांच के लिए कमेटी गठित

वार्ड आया की भूमिका पर महिला अस्पताल प्रशासन ने झाड़ा पल्ला

जिला महिला अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार किया है। सीएमओ के स्तर से महिला सीएमएस को जांच टीम में शामिल किया गया है। बावजूद इसके महिला अस्पताल की सीएमएस घटना के बारे में जानकारी होने से इनकार कर रही हैं।



तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

सीएमओ की ओर से गठित जांच कमेटी में डिप्टी सीएमओ डॉ. तहसीन, डिप्टी सीएमओ डॉ. पवन पायसी और जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. शोभा अग्रवाल को शामिल किया गया है। कमेटी निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई मौतों की परिस्थितियों, संबंधित लोगों की भूमिका और उपलब्ध तथ्यों की जांच करेगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



सीएमओ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि जिला महिला अस्पताल की वार्ड आया वहां पर क्या कर रही थी। इसकी भूमिका के साथ अन्य घटना क्रम के बारे में जांच कराई जा रही है। तीन सदस्यीय टीम गठित की है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।