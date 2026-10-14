फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   city news

Budaun News: सिटी में आज

Wed, 14 Oct 2026 01:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
city news
धरना : सीएमओ कार्यालय पर आशा संगिनियों का धरना प्रदर्शन सुबह नौ बजे से।
विज्ञापन

कार्यशाला : शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए कार्यशाला पूर्वाह्न 11 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : गांव खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम सात बजे से।
जागरण : दुर्गा मंदिर के पास पुरानी चुंगी परिसर में दुर्गा जागरण शाम सात बजे से।
श्रीराम कथा : उघैती स्थित गुप्ता चौक में श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।

रामलीला मंचन
- आसफपुर में आयोजित रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन रात आठ बजे से।
- दबतोरी में आयोजित श्रीरामलीला में राम वनवास की लीला का मंचन रात दस बजे से।
- जगत में आयोजित रामलीला में राम विवाह व कन्यादान कार्यक्रम रात दस बजे से।
- बिल्सी में आयोजित श्रीरामलीला में कलाकारों की ओर श्रीराम-रावण जन्म लीला का मंचन रात दस बजे से।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed