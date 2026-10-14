Budaun News: सिटी में आज

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कार्यशाला : शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए कार्यशाला पूर्वाह्न 11 बजे से।



श्रीमद्भागवत कथा : गांव खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम सात बजे से।

जागरण : दुर्गा मंदिर के पास पुरानी चुंगी परिसर में दुर्गा जागरण शाम सात बजे से।

श्रीराम कथा : उघैती स्थित गुप्ता चौक में श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।



रामलीला मंचन

- आसफपुर में आयोजित रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन रात आठ बजे से।

- दबतोरी में आयोजित श्रीरामलीला में राम वनवास की लीला का मंचन रात दस बजे से।

- जगत में आयोजित रामलीला में राम विवाह व कन्यादान कार्यक्रम रात दस बजे से।

- बिल्सी में आयोजित श्रीरामलीला में कलाकारों की ओर श्रीराम-रावण जन्म लीला का मंचन रात दस बजे से।

धरना : सीएमओ कार्यालय पर आशा संगिनियों का धरना प्रदर्शन सुबह नौ बजे से।