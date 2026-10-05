Budaun News: सिटी में आज

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हनुमान चालीसा का पाठ : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकटमोचन दरबार और श्री बालाजी भक्ति धाम पर बाबा का शृंगार कर हनुमान चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से किया जाएगा।धरना : सीएमओ कार्यालय पर एएनएम का धरना-प्रदर्शन सुबह दस बजे से।कथा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री सिद्धपीठ बालाजी दरबार की ओर से नगर के ज्वाला प्रसाद जैन स्कूल परिसर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न दो बजे से।गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे से।