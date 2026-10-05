Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:27 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:27 PM IST
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महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मुख्य बाजार स्थित शिव शक्ति भवन मंदिर एवं श्री महाकालेश्वर कुटी मंदिर में भक्तों की ओर से महाकाल का शृंगार व पूजा-अर्चना शाम सात बजे से की जाएगी।
हनुमान चालीसा का पाठ : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकटमोचन दरबार और श्री बालाजी भक्ति धाम पर बाबा का शृंगार कर हनुमान चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से किया जाएगा।
धरना : सीएमओ कार्यालय पर एएनएम का धरना-प्रदर्शन सुबह दस बजे से।
कथा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री सिद्धपीठ बालाजी दरबार की ओर से नगर के ज्वाला प्रसाद जैन स्कूल परिसर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न दो बजे से।
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गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे से।
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हनुमान चालीसा का पाठ : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकटमोचन दरबार और श्री बालाजी भक्ति धाम पर बाबा का शृंगार कर हनुमान चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से किया जाएगा।
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धरना : सीएमओ कार्यालय पर एएनएम का धरना-प्रदर्शन सुबह दस बजे से।
कथा : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री सिद्धपीठ बालाजी दरबार की ओर से नगर के ज्वाला प्रसाद जैन स्कूल परिसर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न दो बजे से।
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गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम सात बजे से।