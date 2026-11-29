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प्रकरण में अभियुक्त राहुल पुत्र महेश सिंह निवासी गांव सावंतीनगला, सहावर थाना, जिला कासगंज और इसके पड़ोसी गांव नगला पंडित निवासी अनूप पुत्र महेश चंद्र के खिलाफ विवेचक वरिष्ठ उपनिरीक्षक शिवकुमार मलिक की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है। दोनों चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। विवेचना में दोनों पर गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है। दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।बता दें कि डालचंद्र के परिवार की महिलाएं मुरावन नगला से ई-कार्ट में बैठकर ‘भात’ (शादी की रस्म) मांगने पड़ोसी गठोना गांव जा रही थीं। वहीं दूसरी ओर से हाईवे पर आगे निकलने की होड़ में दोनों चालक ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तेज रफ्तार में लेकर आ रहे थे। चालकों की लापरवाही से बीच में ई-कार्ट फंस गया था। दोनों ट्रैक्टर ई-कार्ट को रौंदते हुए निकल गए थे।हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को छोड़कर आरोपी दोनों चालक मौके से भाग निकले थे। दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। जिलाधिकारी अवनीश राय ने हादसे की जांच तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर कराई थी। उधर, सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। मजबूत पैरवी कराई जा रही है।हादसे में इनकी गई थी जानभीषण हादसे में मुरावन नगला निवासी राजकुमारी (55) पत्नी डाल सिंह, इनकी बेटी नारायणी देवी (39) पत्नी सिपट्टर, राजकुमारी की दो बहुओं में सरला (21) पत्नी भोजराज व गंगाश्री उर्फ आरती (35) पत्नी वीरपाल के अलावा इसी परिवार की प्रेमवती (60) पत्नी रामचंद्र और रेवती (70) रामचंद्र की मौत हुई थी। वहीं, डाल सिंह (60), रिक्शा चालक सनी (20) पुत्र संजू, मुकेशा (20) पत्नी वीरेंद्र घायल हुई थीं।