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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने नौ सितंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली बेटी सुबह कॉलेज गई थी। कुछ देर बाद कॉलेज से सूचना मिली कि छात्रा का बैग कक्षा में रखा है, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं है। परिजनों की ओर से तलाश किए जाने पर छात्रा बिल्सी में मिली थी।छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताते हुए कहा था कि गांव का ही प्रशांत और कोसेंद्र उसके पिता के दुर्घटनाग्रस्त होने का झूठा बहाना बनाकर उसे बाइक पर बैठाकर कॉलेज से ले गए थे। आरोप था कि बंधक बनाकर कोसेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि प्रशांत कुछ दूरी पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल केस दर्ज किया था और दोनों आरोपियों को बदायूं बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों को संकलित किया। अब पुलिस ने सभी ठोस सबूतों के साथ दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई कराई गई थी। विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है।