Budaun News: संचालक का नाम निकालकर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:01 AM IST
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बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव इमादपुर-भसराला के पास निर्माणाधीन वाटर पार्क में डूबकर आठ वर्षीय हसनैन की मौत के मामले की विवेचना में स्विमिंग पूल संचालक का नाम निकाल दिया गया है। सिर्फ मैनेजर को आरोपी बनाकर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई है, जबकि मृतक मासूम के पिता की ओर से संचालक जियाउद्दीन और मैनेजर नदीम के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
थाना क्षेत्र में 23 मई को हुई घटना के संबंध में मामले की विवेचना अलापुर थाने के एसएसआई मनोज कुमार को मिली थी। विवेचक ने विवेचना कर चार्जशीट 18 जुलाई को न्यायालय में दाखिल की थी। न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में विवेचक पर खेल करने का आरोप लगा है। विवेचक ने चार्जशीट में स्विमिंग पूल संचालक जियाउद्दीन का नाम निकालकर केवल मैनेजर नदीम को आरोपी बनाया है।
विवेचक मनोज कुमार का कहना है कि मामले में संचालक के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है।
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यह था मामला
अलापुर थाना क्षेत्र के गांव इमादपुर-भसराला के पास निर्माणाधीन वाटर पार्क में डूबकर आठ वर्षीय मासूम हसनैन की मौत हो गई थी। मासूम की मौत के बाद पिता जफर ने संचालक जियाउद्दीन और मैनेजर नदीम के खिलाफ केस लापरवाही का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मैनेजर नदीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस संचालक जियाउद्दीन की तलाश कर रही थी।
प्रकरण में विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। केस से संचालक का नाम घटना के समय देश से बाहर होने के साक्ष्यों के आधार निकाला गया है। - अंकिता शर्मा, एसएसपी
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थाना क्षेत्र में 23 मई को हुई घटना के संबंध में मामले की विवेचना अलापुर थाने के एसएसआई मनोज कुमार को मिली थी। विवेचक ने विवेचना कर चार्जशीट 18 जुलाई को न्यायालय में दाखिल की थी। न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में विवेचक पर खेल करने का आरोप लगा है। विवेचक ने चार्जशीट में स्विमिंग पूल संचालक जियाउद्दीन का नाम निकालकर केवल मैनेजर नदीम को आरोपी बनाया है।
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विवेचक मनोज कुमार का कहना है कि मामले में संचालक के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है।
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यह था मामला
अलापुर थाना क्षेत्र के गांव इमादपुर-भसराला के पास निर्माणाधीन वाटर पार्क में डूबकर आठ वर्षीय मासूम हसनैन की मौत हो गई थी। मासूम की मौत के बाद पिता जफर ने संचालक जियाउद्दीन और मैनेजर नदीम के खिलाफ केस लापरवाही का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मैनेजर नदीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस संचालक जियाउद्दीन की तलाश कर रही थी।
प्रकरण में विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। केस से संचालक का नाम घटना के समय देश से बाहर होने के साक्ष्यों के आधार निकाला गया है। - अंकिता शर्मा, एसएसपी