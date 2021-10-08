Budaun News: भीमसेन की हत्या में केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

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मृतक की पुत्रवधू सुनीता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। इसी दौरान गांव निवासी अजीत वहां पहुंचा और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। शोर सुनकर उसके ससुर भीमसेन और पड़ोसी नितीश मौके पर पहुंच गए।भीमसेन ने उसे बचाने के लिए आरोपी की हरकत का विरोध किया। शराब के नशे में धुत अजीत अपने साथ चारपाई की पाटी लेकर आया था। विरोध से नाराज होकर उसने उसी पाटी से भीमसेन के सिर पर वार कर दिया। हमले में वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पुत्रवधू की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अजीत के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा।