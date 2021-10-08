Budaun News: फेस, आइरिस स्कैन के बाद परीक्षार्थी कर सकेंगे प्रवेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

शुक्रवार दोपहर कलक्ट्रेट सभागार में डीएम अवनीश राय ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पैट) की तैयारियों की केंद्र व्यवस्थापक, जोनल, सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ गहन समीक्षा बैठक की। परीक्षा 25, 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर को दो पालियों में सम्पन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक द्वितीय पाली शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी।जनपद में 24 परीक्षा केंद्रों पर 58,896 परीक्षार्थी पैट के लिए पंजीकृत हैं। डीएम ने कहा कि कोई भी परीक्षार्थी फेस एवं आइरिस स्कैन कराए बिना परीक्षा केंद्र के अन्दर नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी करने वाले समस्त स्टाफ से नो रिलेशन का प्रमाणपत्र भी लिया जाए। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से गहन निगरानी कराई जाएगी।डीएम ने सभी परीक्षा केंद्रों में प्रकाश, पंखा, सफाई, महिला-पुरुष के अलग-अलग शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने परीक्षा केंद्रों के आसपास एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। इस मौके पर एडीएम प्रशासन मानवेंद्र सिंह, एडीएम न्यायिक अंजुम बी आदि अधिकारी मौजूद रहे।ये उपकरण नहीं ले जा सकेंगेडीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्र में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन, टैबलेट, पेनड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटाकार्ड, कैल्कुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, कलाई घड़ी, एटीएम कार्ड आदि सहित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा।कोई भी अभ्यर्थी ट्रेन की छत पर चढ़कर यात्रा न करेसहायक परिवहन अधिकारी बसों के परिचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने स्टेशन मास्टर रेलवे को भी निर्देश दिए हैं कि ट्रेनों के आने-जाने के संबंध में निरंतर घोषणा कराने की व्यवस्था रखें। कोई भी अभ्यर्थी ट्रेन की छत पर चढ़कर यात्रा न करे, यह भी सुनिश्चित करेंगे।