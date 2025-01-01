Budaun News: महिला सुरक्षा के संदेश के साथ निकाली जागरूकता रैली

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डीएम व एसएसपी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को निकाली गई रैली में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ महिला पुलिसकर्मियों ने भी प्रतिभाग किया।रैली पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से शुरू होकर पुलिस लाइन चौराहा, इंदिरा चौक, छह सड़का, नेहरू चौक और रोडवेज होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं, हेल्पलाइन नंबरों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।इस मौके पर एडीएम प्रशासन मानवेंद्र सिंह, एसपीआरए डॉ. हृदेश कठेरिया, एसडीएम बिसौली प्रियंका वैश्य, एसडीएम बिल्सी गौरव आर्य, आरआई इंद्रजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी ज्योति सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को किया जागरूकबिल्सी। इस्लामिया इंटर कॉलेज में सोमवार को मिशन शक्ति कार्यक्रम हुआ। इसमें महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक किया।महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि रास्ते में या अन्य किसी स्थान पर परेशानी होने पर चुप न रहें, बल्कि परिजनों और पुलिस को इसकी जानकारी दें। इस मौके पर कांस्टेबल प्रियांशी तोमर, सविता देवी, पूजा, संजना और तनु मौजूद रहीं। संवाद