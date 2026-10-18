Budaun News: शराब के नशे में स्कूल पहुंचा सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक से भिड़ा

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शनिवार सुबह एक सहायक अध्यापक शराब पीकर विद्यालय पहुंच गया। उनकी अव्यवहारिक हरकतें देख प्रधानाध्यापक ने तत्काल विद्यालय से बाहर जाने को कहा। आरोप है कि उस समय तो वह चला गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर लौट आया और प्रधानाध्यापक से भिड़़ गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ देर दोनों में गुत्थम-गुत्था हो गई। मौजूद स्टाफ ने दोनों को अलग किया। प्रधानाध्यापक ने सहायक अध्यापक के खिलाफ दातागंज कोतवाली में तहरीर दे दी है। पुलिस ने सहायक अध्यापक का मेडिकल कराया। सीएचसी प्रभारी चिकित्साधिकारी रिदेश भसीन ने बताया कि मेडिकल परीक्षण में एल्कोहल इस्तेमाल की पुष्टि हुई है।सीओ अशेषनाथ ने कहा है कि आरोपी सहायक अध्यापक का पुलिस ने मेडिकल कराया था, जिसमें एल्कोहल के प्रयोग की पुष्टि हुई है। वहीं बीईओ लक्ष्मीनारायण ने बताया कि जानकारी होने पर वह विद्यालय गए थे, अपराह्न 2:30 बजे विद्यालय बंद मिला, जबकि विद्यालय को 3.00 बजे तक खुलना चाहिए था। मामला गंभीर है, जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी।