बदायूं: शिक्षक की शर्मनाक करतूत, शराब पीकर पहुंचा स्कूल, टोकने पर प्रधानाचार्य से भिड़ा

जांच में बंद मिला विद्यालय

खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीनारायण ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने पर वह विद्यालय गए थे। अपराह्न 2.30 बजे विद्यालय बंद मिला, जबकि इसे 3.00 बजे तक खुला रहना चाहिए था। लक्ष्मीनारायण ने कहा कि मामला गंभीर है, जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी अधिकारियों को भी दी गई है।



क्षेत्र में चर्चा का विषय

यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। शिक्षक के इस तरह शराब पीकर विद्यालय आने और प्रधानाचार्य से भिड़ने पर लोग हैरान हैं। इस मामले में अधिकारियों की जांच और पुलिस कार्रवाई का इंतजार है।