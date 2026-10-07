Budaun News: दुकानदार से मारपीट, पुलिस से भी की बदसलूकी

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पुसगवां निवासी दुकानदार दानसिंह ने बताया कि सोमवार रात गांव का ही गोविंद उसकी दुकान पर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ करने लगी। आरोप है कि इसी दौरान गोविंद ने पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता की। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि गोविंद शराब के नशे में था और लोगों के साथ अभद्रता कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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बिल्सी। गांव पुसगवां में एक दुकानदार से मारपीट के आरोपी ने डायल 112 पुलिस कर्मियों से भी अभद्रता कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की है।