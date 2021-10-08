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Budaun News: पेड़ काटने से मना करने पर घर में घुसकर की मारपीट

Thu, 08 Oct 2026 01:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:36 AM IST
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Assaulted inside the house after refusal to cut down a tree.
म्याऊं। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव अकट-कटकौरा में पेड़ काटने से रोकने पर घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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गांव निवासी बदन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ने बताया कि उसकी जमीन पर पेड़ लगे हैं। आरोप है कि 29 सितंबर की रात साढ़े आठ बजे रोशनलाल पुत्र कुंदनलाल पेड़ काट रहा था। मना करने पर गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद निर्मला पत्नी रोशनलाल, अवधेश, मुलायम सिंह पुत्रगण रोशनलाल और रोशनलाल उसके घर में घुस आए।
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पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसके भाई महीपाल और भाभी राजेश्वरी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। दोनों घायल हो गए। जाते समय जान से मारने की धमकी दी। बदन सिंह ने थाने में तहरीर देकर घायलों का मेडिकल कराया। दातागंज सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि छह अक्तूबर को तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कराई जा रही है।
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