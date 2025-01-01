Budaun News: उझानी में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर मांगा एकमुश्त वेतन

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जुटीं कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूनियन की अध्यक्ष शरीना परवेज ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी के हिसाब से न तो मानदेय मिल रहा है और न ही सरकारी स्तर से उन्हें सम्मान दिया जाता है। करीब दो घंटे तक धरना के बाद उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेंद्र कुमार को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में उन्होंने मांगों के संबंध में कार्रवाई न होने पर लखनऊ में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में हेमकुमारी, तबस्सुम रेशमा, सुनीता मौजूद थी। संवाद

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उझानी। 26 हजार रुपये प्रति महीना एकमुश्त वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में धरना- प्रदर्शन किया। उन्होंने अतिरिक्त ड्यूटी के प्रोत्साहन राशि के लिए भी आवाज उठाई। चिकित्साधीक्षक को ज्ञापन दिया।