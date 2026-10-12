फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   ASHA and Sangini workers staged protest at the CMO office in Budaun

बदायूं: सीएमओ कार्यालय में आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, मांगें पूरी होने तक संघर्ष का एलान

Mon, 12 Oct 2026 04:51 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 12 Oct 2026 04:51 PM IST
सार

बदायूं में सोमवार को आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना दिया। उन्होंने समान कार्य-समान वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की।

विज्ञापन
ASHA and Sangini workers staged protest at the CMO office in Budaun
आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं में समान कार्य-समान वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को आशा संगिनी स्वास्थ्य संघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष विमलेश और शहरी आशा स्वास्थ्य संघ की जिला अध्यक्ष किशनवती के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना दिया गया। धरने में आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को पूरा करने की आवाज उठाई।

विज्ञापन


संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विमलेश ने कहा कि आशा और आशा संगिनी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। शहरी आशा स्वास्थ्य संघ की जिला अध्यक्ष किशनवती ने भी कार्यकर्ताओं के काम के अनुरूप मानदेय बढ़ाने और लंबित समस्याओं का समाधान कराने की मांग भी उठाई। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि आशा और आशा संगिनी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा टीकाकरण सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग करती हैं। इसके बावजूद वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं। धरने के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने शासन-प्रशासन से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लेने की अपील की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed