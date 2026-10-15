बदायूं: धान की आवक ने उझानी मंडी के सामने बरेली-मथुरा हाईवे पर जाम, पांच घंटे तक फंसे रहे वाहन

बदायूं जिले के उझानी में कृषि उत्पादन मंडी समिति के सामने बरेली-मथुरा हाईवे पर पांच-छह दिनों से रोजाना लग रहे जाम ने बृहस्पतिवार को विकराल रूप ले लिया। सुबह सात से दोपहर करीब एक बजे तक ऐसा कोई वाहन नहीं दिखा, जिसके चालक को एक किलोमीटर का सफर तय करने में डेढ़-दो घंटे से कम लगा हो। जाम में फंसे वाहन को जल्दी निकालने को लेकर चालकों में नोकझोंक भी हुई।

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मंडी समिति तिराहे पर जाम में फंसे वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के वक्त हुई। जाम में फंसे रोडवेज बस सवार बदायूं निवासी हरीओम ने बताया कि कासगंज जाने के लिए सफर की शुरुआत प्रात: करीब 10 बजे की। बदायूं से उझानी तक महज 20 मिनट लगे, लेकिन बस जैसे ही आंबेडकर चौराहे से थोड़ी आगे बढ़ी कि जाम में फंसे वाहन नजर आने लगे। रोडवेज मंडी समिति के सामने से होकर निकलने में करीब एक घंटा लग गया। रोडवेज बसों के साथ ट्रक, और कार ही नहीं, बल्कि धान लदीं ट्रैक्टर- ट्रॉलियां भी जाम में फंसी थीं।सहसवान क्षेत्र के गांव ज्वालापुर निवासी बाबूराम ने बताया कि सुबह सात बजे मंडी के पास आ गए। धर्मकांटे पर तौल कराने के बाद दोपहर तक उनका ट्रैक्टर मंडी में नहीं पहुंच पाया। बदायूं के अलावा पड़ोसी जिले कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद से ट्रैक्टर- ट्रॉलियों से धान लेकर आने वाले किसानों को भी परेशानी का सामना करना। जल्दी निकलने की कोशिश के दौरान दो- तीन वाहन चालकों में नोकझोंक भी हो गई। चालकों ने यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बरेली निवासी कार चालक संदीप ने बताया कि पुलिस कर्मी मंडी गेट के पास नजर तो आए, लेकिन जाम खुलवाने में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा।