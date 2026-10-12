Budaun News: ऑल स्टार चैंपियंस ने बदायूं स्ट्राइकर्स को दो विकेट से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बदायूं स्ट्राइकर्स ने 19 ओवर में 180 रन बनाए। अमन भारती ने 28 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। गौरव ने 34 और विशन ने 31 रन जोड़े। ऑल स्टार की ओर से बादशाह सैफी ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में ऑल स्टार की शुरुआत खराब रही और अर्जुन मौर्या खाता खोले बिना आउट हो गए।मोहम्मद अकील अंसारी ने 16 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के से 33 रन बनाए। इसके बाद बादशाह सैफी ने पारी संभाली और 44 गेंदों पर 13 चौके और 6 छक्कों की मदद से 96 रन की मैच विजयी पारी खेली। मो. जुबेर ने 16 और सुमेश प्रजापति ने 12 रन का योगदान दिया। कप्तान मोहम्मद अनीस ने बादशाह सैफी को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।