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Budaun News: ऑल स्टार चैंपियंस ने बदायूं स्ट्राइकर्स को दो विकेट से हराया

Mon, 12 Oct 2026 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:14 AM IST
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All Star Champions defeated Budaun Strikers by two wickets.
एसके इंटर कॉलेज मैदान में शॉट लगाता ​​खिलाड़ी। संवाद
बदायूं। एसके इंटर कॉलेज मैदान पर रविवार को दोस्ताना टी-20 मैच खेला गया। खेले गए टी-20 मैच में ऑल स्टार चैंपियंस ने बदायूं स्ट्राइकर्स को दो विकेट से हरा दिया। 96 रन की तूफानी पारी खेलने वाले बादशाह सैफी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बदायूं स्ट्राइकर्स ने 19 ओवर में 180 रन बनाए। अमन भारती ने 28 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। गौरव ने 34 और विशन ने 31 रन जोड़े। ऑल स्टार की ओर से बादशाह सैफी ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में ऑल स्टार की शुरुआत खराब रही और अर्जुन मौर्या खाता खोले बिना आउट हो गए।
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मोहम्मद अकील अंसारी ने 16 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के से 33 रन बनाए। इसके बाद बादशाह सैफी ने पारी संभाली और 44 गेंदों पर 13 चौके और 6 छक्कों की मदद से 96 रन की मैच विजयी पारी खेली। मो. जुबेर ने 16 और सुमेश प्रजापति ने 12 रन का योगदान दिया। कप्तान मोहम्मद अनीस ने बादशाह सैफी को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
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