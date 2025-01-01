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बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी और मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। इस दौरान मरीजों की जरूरत के अनुसार खून, शुगर और अन्य जांचें भी की गईं। स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी।आसफपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मननूनगर में रविवार को 24 मरीजों का उपचार किया गया। इस दौरान मलेरिया की तीन, डेंगू की दो और एचआईवी की दो जांचें की गईं। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। डॉ. ईशान चौधरी ने मरीजों का परीक्षण किया। फार्मासिस्ट गिरराज सिंह ने जांच और दवाओं का वितरण किया। इस दौरान वार्ड बॉय हिमांशु शर्मा और सफाई कर्मचारी दिव्यांशु मौजूद रहे।82 मरीज पहुंचे, तीन की शुगर बढ़ी मिलीफैजगंज बेहटा। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जनआरोग्य मेले में अपराह्न दो बजे तक 82 मरीजों का परीक्षण किया गया। इनमें से 22 मरीजों की जांच की गई, जिसमें तीन की शुगर बढ़ी मिली। अन्य जांचों की रिपोर्ट सामान्य रही। आसफपुर से आए डॉ. गौरव त्यागी ने मरीजों को परामर्श दिया। स्टाफ नर्स पूनम ने दवाओं का वितरण किया और लैब टेक्नीशियन जावेद अहमद ने जांच की। केंद्र पर स्थायी चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं, प्रसूति गृह में एएनएम की नियुक्ति नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को निजी नर्सिंग होम में प्रसव कराना पड़ रहा है। संवादसैदपुर में 52 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षणसैदपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आयुष्मान जनआरोग्य मेले में 52 मरीजों का परीक्षण किया गया। चिकित्सक इमरान मिर्जा ने मरीजों को दवाएं देने के साथ बीमारी के अनुसार परामर्श दिया। एलटी सय्यद मुबाशिर अली ने खून की जांच की। बुखार, सर्दी-जुकाम, रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित मरीजों को उपचार संबंधी सलाह दी गई। लोगों को संतुलित आहार और नियमित जांच के प्रति जागरूक किया गया। संवाददबतोरी में चार की शुगर मिली अधिकदबतोरी। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे जनआरोग्य मेले में दोपहर 12:30 बजे तक 54 मरीजों का परीक्षण किया गया। इनमें अधिकतर सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। 28 मरीजों ने खून की जांच कराई। इनमें आठ मलेरिया, तीन टाइफाइड, तीन डेंगू, दो पीलिया, दो हीमोग्लोबिन और 10 शुगर की जांचें शामिल रहीं। चार मरीजों की शुगर निर्धारित मानक से अधिक मिली। दो मरीजों को कुत्ते और बंदर के काटने पर एआरवी के इंजेक्शन लगाए गए। डॉ. अमन ने मरीजों को पौष्टिक भोजन और साफ-सफाई रखने की सलाह दी। फार्मासिस्ट समद अली ने दवाएं बांटीं। लैब टेक्नीशियन असर जावेद और एएनएम कल्पना ने भी सेवाएं दीं। संवाद