Budaun News: प्लॉट के कागजात तैयार कराने के नाम पर 50 हजार हड़पने का आरोप

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कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव जुगपुरा मजरा मुहम्मदगंज निवासी उदयराज के मुताबिक, वह पिछले तीन वर्षों से चलने-फिरने में असमर्थ हैं। इलाज के लिए रुपये की जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने की बात परिचितों से की थी। आरोप है कि 20 जून को वह जमीन के कागजात तैयार कराने के लिए बदायूं स्थित जिला निबंधन कार्यालय पहुंचे। वहां राजकिशोर और ठकुरी पहले से मौजूद थे।आरोप है कि दस्तावेज तैयार कराने के दौरान उनसे 50 हजार रुपये ले लिए गए। बाद में जमीन के प्लॉट को लेकर विवाद हो गया और पांचों आरोपियों ने रुपये लौटाने से मना कर दिया।पीड़ित का कहना है कि थाने में शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।