विज्ञापन

दहगवां। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को क्षेत्र के मालपुर ततेरा गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह सात बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम चार बजे तक जारी रहा। महिला, पुरुषों और बच्चों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। संवाद