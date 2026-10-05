Budaun News: अभिगांव गोशाला के 60 गोवंश बीरमपुर भदेली भेजे

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गोवंशों को बारिश से बचाने के लिए अतिरिक्त टिन शेड डाले गए हैं, जिससे 50 और गोवंशों को आश्रय मिलेगा। जलभराव और कीचड़ से निपटने के लिए मिट्टी का भराव कराया जा रहा है। अब तक 105 ट्रॉली मिट्टी डाली जा चुकी है, 100 ट्रॉली और डालने की तैयारी है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, रोशनी के लिए हैलोजन लाइट और इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है। हरे चारे, भूसे और चोकर की पर्याप्त व्यवस्था है।अधिकारियों का कहना है कि अब क्षमता के अनुसार ही गोवंश रखे जाएंगे। संख्या कम करने के लिए 60 गोवंश वृहद गोशाला बीरमपुर भदेली भेजे जा चुके हैं। घटना के समय 428 गोवंश थे, जबकि व्यवस्था 50-60 की थी। घटना के बाद संचालक सहित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया था। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी निरीक्षण कर निर्देश दिए थे। बीडीओ राकेश कुमार निराला ने बताया अब अधिकतम 100 गोवंश ही रखे जाएंगे।