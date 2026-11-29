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शहर में पीएमश्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज समेत देहात क्षेत्र के 13 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। परीक्षा को लेकर सुबह से ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। केंद्रों पर पहुंचने के बाद परीक्षार्थियों की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराकर उन्हें परीक्षा कक्षों में बैठाया गया।पंजीकृत परीक्षार्थियों में 2,848 छात्र और 2,648 छात्राएं शामिल रहीं। इनमें से 1,648 छात्रों और 1,386 छात्राओं ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। वहीं, 1,200 छात्र और 1,262 छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं हुईं। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी रही। अभिभावक परीक्षा समाप्त होने तक केंद्रों के बाहर इंतजार करते नजर आए।जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में 13 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।