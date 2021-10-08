Budaun News: 2447 लाभार्थियों को मिलेगा पीएम आवास, पहली किस्त हुई जारी

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जिले के म्याऊं, अम्बियापुर, आसफपुर, बिसौली, दहगवां, दातागंज, इस्लामनगर, जगत, कादरचौक, सहसवान, सालारपुर, समरेर, उझानी, उसावां और वजीरगंज ब्लॉक की 1037 ग्राम पंचायतों में कुल 2447 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन सभी को प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पीडी डीआरडीए सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आवास की राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये, दूसरी किस्त में 70 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त का ट्रांसफर शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन पात्रता सूची के आधार पर किया गया है। आवास निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी की जाएगी। लाभार्थियों को निर्धारित मानक के अनुसार आवास बनाना होगा। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। शासन का लक्ष्य है कि सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए।