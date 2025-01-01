फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   17,600 disaster-affected farmers in Dataganj received 10.20 crore.

Budaun News: दातागंज में आपदा प्रभावित 17,600 किसानों को 10.20 करोड़ मिले

Tue, 13 Oct 2026 01:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
17,600 disaster-affected farmers in Dataganj received 10.20 crore.
दातागंज में किसानों को आपदा रा​शि प्रपत्र देते विधायक। संवाद - फोटो : 1
दातागंज। तहसील क्षेत्र में गंगा, रामगंगा और अरिल नदी में बाढ़ और चक्रवात प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान राशि के लिए प्रमाणपत्र बांटे गए। प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम तहसील परिसर में हुआ। विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने बताया कि 17,600 किसानों के लिए 10.20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। शेष प्रभावित किसानों को भी राहत के लिए व्यवस्था की जाएगी।
विज्ञापन

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाढ़-चक्रवात प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान नमो सेवा, अनकही कहानियों पर नुक्कड़ नाटक हुए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर से आपदा प्रभावित किसानों की बड़ी चिंता की गई है। यहां राजस्व टीम ने सर्वे करके किसानों के नुकसान का आंकलन भेजा, उस पर त्वरित कार्यवाही हुई। अब भी शेष प्रभावित किसानों के नाम भेजे जाने हैं।
विज्ञापन

इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह, एसडीएम विनोद कुमार सिंह, तहसीलदार दयाचन्द्र पौरुष, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष तेज पाल सागर आदि मौजूद रहे। संचालन माधव सिंह ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed