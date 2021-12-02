फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Youth commits suicide by hanging; brother informs the police.

Bijnor News: फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, भाई ने दी पुलिस को सूचना

Tue, 13 Oct 2026 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Youth commits suicide by hanging; brother informs the police.
स्योहारा। कस्बे के मोहल्ला पटवारियान में रविवार रात एक 26 वर्षीय युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि कथित प्रेम प्रसंग की चर्चाएं सामने आ रही हैं।
विज्ञापन

मोहल्ला पटवारियान निवासी उवैस पुत्र इरशाद अहमद ने रविवार रात करीब दस बजकर तीस मिनट पर फांसी लगाई। सोमवार सुबह सात बजकर तीस मिनट पर मृतक के भाई आकिब ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजय कुमार तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उवैस अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा और अविवाहित था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
विज्ञापन

सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed