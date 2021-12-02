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संवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। अवैध शस्त्र फैक्टरी चलाकर तमंचे बनाने के मामले में विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश लोकेश नगर ने जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल वसीम उर्फ गलकटा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।एडीजीसी संजीव वर्मा के अनुसार, 13 अप्रैल 2021 को धामपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सुरेंद्र मलिक पुलिस बल के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शेरकोट मार्ग स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी के पीछे एक मकान में अवैध रूप से तमंचे बनाए जा रहे हैं।पुलिस ने बताए गए मकान पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान निवासी मोहल्ला बंदूकचियान, धामपुर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मौके से 315 बोर और 12 बोर के बने तथा अधबने तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण और अन्य सामान भी मिला था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने वसीम उर्फ गलकटा को अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने का दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश लोकेश नागर ने उसे दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।