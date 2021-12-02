फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Two dengue patients detected in the district for the first time this year.

Bijnor News: जिले में इस साल पहली बार मिले डेेंगू के दो मरीज

Fri, 09 Oct 2026 01:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Two dengue patients detected in the district for the first time this year.
-अभी तक चार संदिग्ध डेंगू रोगियों की हुई थी पुष्टि
विज्ञापन

-अक्तूबर शुरू होते ही डेंगू के लिए मुफीद हो गया तापमान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में इस साल पहली बार डेंगू के दो मरीजों की पुष्टि हुई है। जलीलपुर क्षेत्र में 56 वर्षीय व्यक्ति और बिजनौर शहर के मोहल्ला खत्रियान में 20 वर्षीय युवक डेंगू संक्रमित मिला है। दोनों मरीजों की तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के घरों के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव कराकर मच्छरों के लार्वा को नष्ट कराया है।
अक्तूबर शुरू होते ही मौसम में बदलाव के साथ डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। तापमान में कमी आने के बावजूद दिन में गर्मी और वातावरण में नमी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर के लिए अनुकूल बनी हुई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। इस समय संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है। इससे पहले सितंबर माह में डेंगू के चार संदिग्ध मरीज मिले थे। लेकिन एलाइजा टेस्ट में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई थी। अब अक्तूबर में दो मरीजों में डेंगू संक्रमित मिले हैं। दोनों मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने के बाद मलेरिया विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्रों में पहुंचकर कार्रवाई की।
विज्ञापन

टीम ने संक्रमित मरीजों के घरों और आसपास के स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। साथ ही लोगों को घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने के लिए जागरूक किया गया। कूलर, गमले, टायर, खाली बर्तन और अन्य स्थानों पर जमा साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनप सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्जन::
डेंगू के दो संक्रमित मरीज मिले हैं। उनकी तबीयत स्वस्थ है। एंटी लार्वा का छिड़काव करा दिया गया है। सभी लोग अपने आसपास पानी एकत्र नहीं होने दें।
....मंजूषा गुप्ता, जिला मलेरिया अधिकारी, बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed