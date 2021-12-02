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Bijnor News: रामलीला कमेटी से रंगदारी वसूलने में दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 12:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:20 AM IST
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Two accused arrested for extorting money from Ramlila Committee
कोतवाली देहात। रामलीला कमेटियों को ब्लैकमेल कर रकम वसूलने में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी देहात गौतम राय ने बताया कि कोतवाली देहात के गांव पैरुवाला निवासी खिलेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने रामलीला मंचन में अश्लील नृत्य का वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने और रामलीला बंद कराने की धमकी दी। वीडियो वायरल न करने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अमन निवासी थाना शिवालाकला और शादाब उर्फ शाहिद निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर को गिरफ्तार किया है। अमन के कब्जे से दो मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये, जबकि शादाब के कब्जे से एक मोबाइल फोन और 10,730 रुपये बरामद किए गए। संजीव निवासी ग्राम मुस्सेपुर (ठल्हा अहीर) और रिजवान निवासी टांडा जनपद रामपुर की तलाश की जा रही है। आरोप है कि आरोपियों ने एक साल पुराने महिलाओं के नृत्य वाली वीडियो को एडिट कर वायरल कर दिया था और इसके आधार पर ही ब्लैकमेलिंग की जा रही थी।
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