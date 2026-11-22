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- नौकर ने कूदकर बचाई जान, ग्रामीणों ने गन्ना हटाकर किसान को निकालासंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर भोगी में रविवार रात करीब आठ बजे गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रिपलर पलटने से किसान की दबकर मौत हो गई। हादसे के समय किसान और उनका नौकर ट्रिपलर में भरे गन्ने के ऊपर बैठे थे, जबकि ट्रैक्टर को किसान का भाई चला रहा था। नौकर ने कूदकर अपनी जान बचा ली।गांव निवासी अमरीश (52) पुत्र ईश्वर दयाल रविवार रात गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रिपलर लेकर जा रहे थे। अमरीश और उनका नौकर ट्रिपलर में भरे गन्ने के ऊपर बैठे हुए थे। ट्रैक्टर उनका भाई चला रहा था। गांव के पास नहर के नजदीक अचानक ट्रैक्टर-ट्रिपलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में अमरीश गन्ने के नीचे दब गए, जबकि नौकर ने किसी तरह कूदकर जान बचा ली।ट्रिपलर पलटने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने गन्ना हटाकर अमरीश को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अमरीश तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे और अविवाहित थे। परिजन बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शव को घर ले गए।