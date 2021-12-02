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बिजनौर। विदुरकुटी के पास गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खाका तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिये पूरे मेले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस बल के साथ पीएसी, एसडीआरएफ टीम और 30 गोताखोरों की तैनाती की गई है।सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख चौराहों, रास्तों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीओ सिटी, थाना प्रभारी गंगा स्नान मेला और सहायक उपनिरीक्षकों के नेतृत्व में रहेगी। इसके अलावा शहर कोतवाली, महिला थाना बिजनौर, कोतवाली देहात, किरतपुर और नहटौर के थाना प्रभारियों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है।सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40 दरोगा, पांच महिला दरोगा, 200 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तथा 70 महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी। इनके अलावा एक गार्द, पीएसी की एक प्लाटून, एसडीआरएफ टीम और 30 गोताखोर भी मेले में मुस्तैद रहेंगे।एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि हुड़दंग और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर रहेगी। श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में गंगा स्नान कराना और मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा।