Bijnor News: गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत, पिंजरा लगाकर पकड़वाने की मांग की

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रविवार को दिनेश कुमार, सोमनाथ सिंह, शाकिर अहमद और शकील जंगल में धान की फसल काट रहे थे। तभी उन्हें गुलदार का जोड़ा घूमता दिखाई दिया। उन्होंने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर एकत्र हो गए। लोगों की भीड़ देखकर गुलदार गन्ने के खेत में घुस गए। ग्रामीणों को अब अपने खेतों में धान की फसल काटने में हमले का डर सता रहा है। डिप्टी डेंजर हरदेव सिंह ने बताया कि गुलदार के विचरण की सूचना मिली है। उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

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धामपुर। क्षेत्र के जलालाबाद, मानपुर शिवपुरी, जगूपुरा, अलादीनपुर धनराज, पोटी और पौटा गांवों के जंगलों में गुलदार का जोड़ा दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदारों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।