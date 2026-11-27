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- विरोध करने पर कपड़े खींचकर जबरन संबंध बनाने का प्रयाससंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। प्रॉपर्टी डीलर ने एक युवती के साथ चलती कार में छेड़खानी की। फिर सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर जबरन कपड़े खींच दिए। आरोपी जमीन दिखाने का झांसा देकर कार में बैठाकर ले गया था।शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें कहा कि 22 नवंबर की रात करीब 9:29 बजे अरनव चौधरी उर्फ अरनव सिंह ने उसे व्हाट्सएप कॉल की। आरोपी ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए जमीन दिलाने के लिए जरूरी बातचीत करने का बहाना बनाया। उसकी बातों में आकर युवती आरोपी की कार में बैठ गई। आरोप है कि कार में बैठते ही आरोपी ने दरवाजे लॉक कर दिए और युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ सुनसान इलाके में ले गया।सुनसान स्थान पर पहुंचते ही आरोपी अश्लील बातें और अभद्र टिप्पणियां करने लगा। विरोध करने के बावजूद आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। युवती के कपड़े खींचकर जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूट कर भाग निकली। आरोपी ने पुलिस से शिकायत करने पर युवती और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।युवती के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे आरोपी की मां भी नूरपुर रोड स्थित खेम सिंह कॉलोनी के पास पेट्रोल पंप पर पहुंची। उसने बेटे की हरकत पर माफी मांगते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही। पुलिस ने अरनव चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों के बीच पहले से ही जान पहचान और फोन पर बातें होने जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अब युवती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।