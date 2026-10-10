Bijnor News: बिलाई चीनी मिल पर 41.98 करोड़ रुपये बकाया गन्ना भुगतान

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- भुगतान कराने को किसान संगठन कर रहे आंदोलन, 15 को होगी पंचायतसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। नया गन्ना पेराई सीजन आरंभ होने को है, लेकिन जनपद की बिलाई शुगर मिल पर अभी भी 41.98 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। बिलाई चीनी मिल को बकाया भुगतान नहीं करने डीएम एवं डीसीओ द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए हैं।जनपद में दस चीनी मिलों का संचालन होता है। एक बिलाई चीनी मिल को छोड़ दें, तो नौ चीनी मिलें समय पर भुगतान कर चुकी हैं। बिलाई चीनी मिल थोड़ा भुगतान कर रही है। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। समय पर गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने पर किसान उसकी जगह दूसरी चीनी मिलों के क्रय केंद्र मांग रहे हैं। उधर बिलाई चीनी मिल अधिकारी का दावा है कि पेराई सत्र से पहले भुगतान कराने का प्रयास जारी है।जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल ने बताया कि गन्ना किसानों का बिलाई चीनी मिल 41.98 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। बकाया भुगतान कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मिल को नोटिस भी जारी किए गए हैं।- 15 अक्तूबर को होगी बिलाई मिल पर पंचायतबिजनौर। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा द्वारा बकाया भुगतान कराने को लेकर किसान 15 अक्तूबर बिलाई मिल के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया था। शुक्रवार को नायब तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजदूगी में बिलाई मिल के अधिकारी व किसान नेताओं के बीच वार्ता हुई। मोर्चा के युवा प्रदेशाध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि बिलाई मिल द्वारा पहले भी गन्ना भुगतान पर वादे करके वादाखिलाफी की गई है। वार्ता में सहमति नहीं बनने पर किसान चौधरी कहा कि 15 अक्तूबर को बिलाई मिल पर पंचायत की जाएगी। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष विकास नूरी, कुसुमबीर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, मुस्तकीम अंसारी आदि मौजूद रहे।