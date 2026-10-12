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Bijnor News: सऊदी अरब भेजने के नाम पर ठगी करने वाला एक गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:13 AM IST
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One arrested for fraud under the pretext of sending people to Saudi Arabia.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। पुलिस ने नूरपुर निवासी इमरान को एक लाख 35 हजार रुपये की ठगी और फर्जी वीजा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे सऊदी अरब भेजने का झांसा देकर यह ठगी की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।


एएसपी देहात गौतम राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगीना निवासी अफजाल अहमद ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अफजाल के बेटे अमजद कमाल को सऊदी अरब भेजने का झांसा दिया गया था। इमरान ने अपने साथियों मोहम्मद जावेद कुरैशी और जफर कुरैशी के साथ मिलकर वीजा के नाम पर पैसे लिए। इसी दौरान उसे वीजा फर्जी होने का पता चला। गौतम राय ने कहा कि इमरान ने साथियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने अन्य युवकों से ठगी तो नहीं की है।
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