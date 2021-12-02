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Bijnor News: बिजनौर में नौ किसानों को मिले फसल क्षति मुआवजे के चेक

Tue, 13 Oct 2026 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:56 AM IST
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Nine farmers in Bijnor received cheques for crop damage compensation.
-फोटो
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। सोमवार को विकास भवन सभागार में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित नौ किसानों को फसल क्षति मुआवजे के चेक वितरित किए गए। पूर्व विधायक कमलेश सैनी और सीडीओ रणविजय सिंह ने कुल 1,42,975 रुपये की सहायता राशि सौंपी।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी हुआ। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में फसलों को हुए नुकसान के आधार पर 4546 किसानों को चिह्नित किया है। इनमें नजीबाबाद तहसील से 17 और चांदपुर तहसील से 4529 किसान शामिल हैं। जिले में कुल 5 करोड़ 75 लाख 44 हजार 944 रुपये की सहायता राशि वितरित की जानी है। मुआवजे के लिए बजट प्राप्त हो गया है। शेष पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई जारी है।
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रविवार को आई आंधी और बारिश से दस फीसदी हुआ नुकसान
बिजनौर। गत रविवार को जनपद में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे जिले की फसलों को नुकसान पहुंचा। कृषि विभाग ने तत्काल फील्ड स्टाफ के माध्यम से आकलन कराया। अपर जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार मलिक ने प्रारंभिक जांच के नतीजे बताए। उनके अनुसार, गन्ना फसल को सात फीसदी क्षति हुई है। धान की फसल में दस फीसदी नुकसान दर्ज किया गया। दलहन में मूंग और उर्द को छह फीसदी क्षति पहुंची है।
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