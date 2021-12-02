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Bijnor News: कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत

Tue, 13 Oct 2026 01:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:05 AM IST
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Motorcyclist killed after being hit by a car
संवाद न्यूज एजेंसी
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कोतवाली देहात। पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर ग्राम डेहरी के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।
सलीम अहमद (42 वर्ष) ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर के निवासी थे। वह अपनी पुत्री समरीन के साथ बिजनौर दवाई लेने जा रहे थे। ग्राम डेहरी के पास सामने से तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सलीम अहमद और उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर बरुकी पुलिस चौकी के प्रभारी मुन्ना लाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए बिजनौर भिजवाया। बिजनौर में उपचार के दौरान सलीम अहमद की मौत हो गई। उनकी पुत्री समरीन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
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पुलिस ने हादसे के बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया है। बरुकी पुलिस चौकी के प्रभारी मुन्ना लाल पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाने में मदद की। पुलिस उपाधीक्षक नगीना राजेश कुमार ने इस घटना पर बयान दिया। उनके अनुसार, तहरीर मिलने पर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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