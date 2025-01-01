फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Matihar showcases Pebbles Art products in Hyderabad

Bijnor News: मतिहार ने हैदराबाद में किया पेबल्स आर्ट उत्पादों का प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 12:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Matihar showcases Pebbles Art products in Hyderabad
हैदरबाद में आयोजित महोत्सव में लगा बिजनौर के पेबल्स आर्ट का स्टॉल। स्रोत उद्यमी
बिजनौर। नाबार्ड के सहयोग से हस्तनिर्मित होम डेकोर को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। इसी बीच हैदराबाद में नाबार्ड ग्रामीण भारत महोत्सव में बिजनौर के मतिहार ब्रांड ने भी स्टॉल लगाया। माटी आग्रेनाइजेशन की डायरेक्टर डॉ. अंकिता राजपूत ने बताया कि महोत्सव में स्टॉल पर पेबल्स आर्ट से बने फोटो फ्रेम्स, कलाकृतियों और अन्य हस्तनिर्मित होम डेकोर उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस प्रकार की पहल स्थानीय कला, रचनात्मकता और हस्तशिल्प आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हैदराबाद महोत्सव में उनके पेबल्स आर्ट उत्पादों की काफी सराहना हुई। इस महोत्सव से बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है।
विज्ञापन


नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉ. भूपेश पुनेरा ने भी पेबल्स आर्ट उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठी और नवीन कला है, जिसकी लगातार मांग बढ़ रही है।हस्तनिर्मित होम डेकोर उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतिहार के माध्यम से पेबल्स आर्ट को एक रचनात्मक स्वरूप दिया जा रहा है। पत्थरों से आकर्षक कलाकृतियां, फोटो फ्रेम्स और सजावटी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed