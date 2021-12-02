फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Maintaining data privacy is essential: CDO

जनगणना में दर्ज आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी: सीडीओ

Sat, 10 Oct 2026 12:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Maintaining data privacy is essential: CDO
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


बिजनौर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि जनगणना 2027 में दर्ज होने वाली प्रत्येक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही देश की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की दिशा तय होती है। ऐसे में सभी कार्मिक पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
सीडीओ ने प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे फील्ड ट्रेनर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जनगणना केवल शासकीय दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें लापरवाही या निर्धारित कर्तव्यों की अनदेखी करने पर नियमानुसार शास्ति का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार स्वगणना की सुविधा दी गई है। इसके तहत परिवार se-pe.census.gov.in पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
विज्ञापन

यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी होगी, जो कामकाज के कारण दिनभर घर से बाहर रहते हैं। कहा कि मोबाइल एप पर आंकड़े दर्ज करने से पहले प्रगणकों को स्वगणना में भरी गई जानकारी का सत्यापन करना होगा। सभी फील्ड ट्रेनर्स तकनीकी प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि जनगणना का कार्य समयबद्ध और त्रुटिरहित ढंग से पूरा हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed