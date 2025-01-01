Bijnor News: गुनियापुर में असामाजिक तत्वों से क्षुब्ध कमेटी ने खुद उखाड़ा रामलीला मंच

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रामलीला कमेटी के संरक्षक रविंद्र सिंह, अध्यक्ष अतुल कुमार, उपाध्यक्ष ध्यान सिंह, कोषाध्यक्ष अश्वनी कुमार, जितेंद्र कुमार का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को सीओ सुनील कुमार सिंह से मिला। आरोप लगाया कि गांव के असामाजिक तत्वों की ओर से लगातार रामलीला मंच में बाधा डाली जा रही है। कमेटी से दो लाख रुपये की मांग के साथ रुपये नहीं देने पर रामलीला का आयोजन नहीं होने देंगे की धमकी दे रहे हैं।आरोपी रामलीला में लेडीज का अभिनय कर रहे पुरुष कलाकारों की वीडियो को एआई के माध्यम से एडिट कर प्रशासन को गुमराह कर झूठी शिकायत भी कर रहे हैं। आरोपियों के लगातार मानसिक उत्पीड़न से कमेटी आहत है। कमेटी ने एकमत होकर रामलीला को बंद करने व मंच उखाड़ने का निर्णय लिया। कमेटी कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की साथ ही। वहीं रामलीला मंचन यकायक बंद होने पर शक्ति सिंह, नितिन, विमल, सतेंद्र सिंह, रोहित कुमार, निखिल कुमार आदि धर्म प्रेमियों ने नाराजगी व्यक्त की है। उधर सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच कराकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।