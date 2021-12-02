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तहसीलदार आशीष सक्सेना ने बताया कि 27 नवंबर को हुए बैनामों में चौथे दिन अब तक का सर्वाधिक भूमि क्षेत्रफल खरीदा गया। किसानों के सकारात्मक सहयोग और भूमि क्रय प्रक्रिया में तेजी चल रही है। परियोजना के तहत सदर तहसील में अब तक कुल 4.1823 हेक्टेयर यानी करीब 50.5 बीघा भूमि का बैनामा कराया जा चुका है। शेष भूमि की खरीद की प्रक्रिया भी जारी है। एआईजी स्टांप तेज सिंह यादव ने बताया कि किसानों से भूमि क्रय की कार्रवाई पारदर्शी और त्वरित तरीके से की जा रही है। ताकि, एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिल सके।

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बिजनौर। गंगा एक्सप्रेसवे लिए सदर तहसील में भूमि क्रय की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शुक्रवार को नौ किसानों से 2.2489 हेक्टेयर जमीन का बैनामा कराया गया। इसके एवज में किसानों को छह करोड़ 58 लाख 60 हजार 604 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अभी तक बिजनौर तहसील में 50.5 बीघा भूमि का बैनामा कराया जा चुका है।