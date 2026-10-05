बिजनौर: जनसंवाद यात्रा पर हरीश रावत बोले- जसपुर से शुरू होकर हल्द्वानी में होगी समाप्त

बिजनौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जनसंवाद यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा जसपुर से शुरू होगी और हल्द्वानी में इसका समापन होगा। उन्होंने यात्रा के रूट और समापन को लेकर जानकारी दी।

#WATCH बिजनौर (उत्तर प्रदेश): पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरिश रावत ने जनसंवाद यात्रा पर कहा," ये यात्रा जसपुर से प्रारंभ करना है और हल्द्वानी में इसकी समाप्ति होगी।" https://t.co/4Vl0dBfzVG — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2026

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हरीश रावत ने कहा, 'यह यात्रा जसपुर से प्रारंभ करना है और हल्द्वानी में इसकी समाप्ति होगी।" यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद किया जाएगा।उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसंवाद यात्रा जसपुर से शुरू होकर हल्द्वानी तक जाएगी। यात्रा के दौरान काशीपुर, रामनगर और कालाढूंगी समेत विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने की जानकारी सामने आई है।