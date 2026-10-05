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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Harish Rawat Says Jan Samvad Yatra Will Begin in Jaspur and Conclude in Haldwani

बिजनौर: जनसंवाद यात्रा पर हरीश रावत बोले- जसपुर से शुरू होकर हल्द्वानी में होगी समाप्त

Mon, 05 Oct 2026 01:48 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 05 Oct 2026 01:48 PM IST
सार

बिजनौर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जनसंवाद यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा जसपुर से शुरू होकर हल्द्वानी में समाप्त होगी।

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Harish Rawat Says Jan Samvad Yatra Will Begin in Jaspur and Conclude in Haldwani
हरीश रावत, पूर्व सीएम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिजनौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जनसंवाद यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा जसपुर से शुरू होगी और हल्द्वानी में इसका समापन होगा। उन्होंने यात्रा के रूट और समापन को लेकर जानकारी दी।

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जसपुर से शुरू होगी यात्रा
हरीश रावत ने कहा, 'यह यात्रा जसपुर से प्रारंभ करना है और हल्द्वानी में इसकी समाप्ति होगी।" यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद किया जाएगा।

जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा
उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसंवाद यात्रा जसपुर से शुरू होकर हल्द्वानी तक जाएगी। यात्रा के दौरान काशीपुर, रामनगर और कालाढूंगी समेत विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने की जानकारी सामने आई है।

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