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बिजनौर। लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार को विकास भवन में धरना-प्रदर्शन किया। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले एकत्रित हुए कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने, लंबित भुगतान कराने और सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।संगठन के जिला संयोजक कल्याण सिंह और जिला सहसंयोजक पिंटू कुमार ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले करीब 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक और विभागीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश स्तर पर भी ग्राम रोजगार सेवकों का आंदोलन चल रहा है। 21 से 30 नवंबर तक जिले के ग्राम रोजगार सेवक और वीबी-जी रामजी योजना के कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर हैं। इससे योजना का कामकाज प्रभावित हो रहा है।ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों का न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और इसके लिए अलग बजट की व्यवस्था करने की मांग की गई। इसके अलावा कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, एचआर पॉलिसी लागू करने तथा ग्राम रोजगार सेवक का पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक करने की मांग उठाई गई।कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिले में कई माह का मानदेय लंबित है। वहीं, करीब 90 माह का ईपीएफ भी उनके खातों में जमा नहीं कराया गया है। मोहम्मदपुर देवमल विकास खंड में ईपीएफ की लंबित राशि जमा कराने और कर्मचारियों को बेहतर गुणवत्ता वाले मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो तीन दिसंबर को प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवक विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान तरुण, राहुल, श्रवण कुमार, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।